Gulf Air: dopo Milano Malpensa arriva anche la rotta su Nizza

Saranno quattro le nuove destinazioni europee che saranno collegate con il Bahrain da Gulf Air la prossima estate.

Dopo l’annuncio dell’avvio dei collegamenti giornalieri con Milano Malpensa, che prenderanno il via il primo luglio (la rotta sarà poi annuale), e delle rotte stagionali su Mykonos e Monaco di Baviera, la compagnia ha ora annunciato l’apertura da luglio anche di un volo su Nizza.



La tratta avrà due frequenze alla settimana, il martedì e il giovedì, e, secondo quanto riportato da Italiavola, in queste due giornate sarà un prolungamento del volo su Milano: l’aereo partirà dal Bahrain in direzione Nizza, da qui verso Mxp e poi ritorno diretto verso il Golfo.