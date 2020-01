Olbia, l’aeroporto chiude 40 giorni per lavori: cosa c’è da sapere

L’aeroporto di Olbia chiuderà dal 3 febbraio al 13 marzo. Lo scalo sarà sottoposto a un intervento di ammodernamento, che prevede il rifacimento e l’allungamento di circa 300 metri della pista di decollo e atterraggio.

Per 40 giorni le operazioni saranno perciò sospese. I voli precedentemente programmati in partenza e in arrivo nello scalo sono stati cancellati. Gli ultimi a essere effettuati saranno i collegamenti Air Italy Olbia-Roma delle 7 e Olbia-Milano Linate delle 7.10 programmati per il 3 febbraio.



Continuità territoriale

La continuità territoriale verso il Nord, riporta La Nuova Sardegna, sarà garantita solo dai voli in arrivo e partenza da Alghero, operati da Alitalia.



Per raggiungere lo scalo agevolmente Geasar attiverà un servizio di navetta dallo scalo di Olbia, operato dalla società Sunlines.



Al termine dei lavori, il Costa Smeralda sarà in grado di accogliere aerei di grandi dimensioni e servire nuove destinazioni.