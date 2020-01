Singapore Airlines apre il programma NDC KrisConnect all’Europa

Un nuovo programma per gli agenti di viaggi e l’ampliamento di KrisConnect anche ai partner europei. È con questa strategia che Singapore Airlines punta alla conquista dell’Europa fin dal prossimo mese di agosto per Germania, Svizzera, Paesi Nordici, Francia e Benelux e da settembre per l’Italia.

A partire da agosto, infatti, SIA introdurrà il programma KrisConnect, che sfrutta la tecnologia Application Program Interface (API), in base agli standard previsti dalla New Distribution Capability (NDC), nel Vecchio Continente, offrendo alle agenzie di viaggi una maggiore efficienza e una più ampia gamma di prodotti tariffari e di contenuti personalizzati da offrire ai propri clienti, quali pacchetti di viaggio e tariffe negoziate.



Singapore Airlines renderà disponibili questi contenuti attraverso i sistemi di distribuzione tradizionali come Amadeus, Sabre e Travelport, nonché attraverso i nuovi partner tecnologici come Aaron Group, ATRIIS, HitchHiker, PKFARE, Travel Boutique Online, Travelfusion, TravelNDC e Verteil Technologies. Molte agenzie europee hanno aderito o espresso il loro interesse a far parte del programma; tra queste Aeroplan Reise GmbH, AERTICKET, dnata Travel UK, Flight Centre and FCM, Lufthansa City Centre, TravelUp Group e TUI.



Inoltre, SIA lancerà presto un nuovo portale per gli agenti di viaggio, AGENT 360, che consentirà alle adv di accedere direttamente ai contenuti tramite il Programma KrisConnect.