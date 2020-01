Etihad e easyJet uniscono le forze: voli in connessione dall'Europa

Coinvolgerà anche gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Malpensa l’accordo di collaborazione siglato da easyJet e Etihad Airways che di fatto mette in connessione i network delle due compagnie aeree dando la possibilità ai passeggeri di volare con le due compagnie attraverso dieci gateway europei.

La partnership permetterà ai pax di acquistare i biglietti per volare con Etihad direttamente sul sito web della compagnia low cost e partire da Amsterdam, Atene, Barcellona, Parigi Charles de Gaulle, Roma, Ginevra, Madrid, Manchester, Milano Malpensa e Zurigo.



Tecnologia

“Grazie a self-connection di tipo smart e partnership strategiche – è il commento di Rachel Smith, head of commercial partnership di easyJet -, continuiamo a estendere la portata del network di easyJet in tutto il mondo, offrendo più valore e più rotte a un numero maggiore di clienti”.



Sul fronte tecnologico l’intesa è stata possibile grazie all’utilizzo da parte di easyJet del motore di ricerca Dohop, mentre Etihad sfrutta per la prima volta in Europa il sistema Ndc. Per la compagnia di Abu Dhabi, inoltre, questo sarebbe solamente il primo passo: l’obiettivo infatti è aggiungere altre partnership nel Vecchio Continente nel corso dell’anno.