Sciopero del trasporto aereo: l’elenco dei voli cancellati da Alitalia e Air Italy

Un totale di 139 voli nazionali cancellati da Alitalia in vista dello sciopero di oggi, 14 gennaio. La compagnia ha anche annunciato un piano straordinario, grazie al quale utilizzerà aeromobili più capienti sulle rotte domestiche e internazionali per diminuire i disagi. L’obiettivo del vettore, come sottolinea ilmessaggero.it è di arrivare a riproteggere il 75% dei passeggeri.

L’elenco completo dei voli cancellati è consultabile sul sito di Alitalia a questo link.



Per quanto riguarda i voli sulla Sardegna di Air Italy, invece, saranno cancellati l'Olbia-Roma delle 12.45, l'Olbia-Milano delle 12.50, il Milano-Olbia delle 15 e il Roma-Olbia delle 14.25.