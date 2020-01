Trenitalia: Parma servita dall’Alta velocità, in vendita i pass da 3 e 5 giorni

Con il nuovo orario invernale Parma, la Capitale italiana della cultura 2020, è entrata tra le città servite dall’Alta velocità italiana. A collegarla da Milano o da Bologna in poco meno di 50 minuti sono i Frecciargento 700 che, fra Milano e le località della direttrice adriatica, utilizzano i binari della linea AV. Ridotti i tempi di viaggio anche da e per la Romagna e le principali stazioni di Marche, Abruzzo e Puglia.

La linea Bologna - Parma - Milano è stata inoltre la prima ad essere servita dai nuovi treni regionali Rock, i convogli di ultima generazione di Trenitalia più innovativi in termini di comfort e servizi ai viaggiatori. Inoltre le corse regionali giornaliere fra Parma, le altre città dell’Emilia Romagna e le principali località delle regioni confinanti sono oltre 100, mentre 30 sono gli Intercity e 20 le Frecce.



Per facilitare la visita, oltre a Parma, anche dei dintorni sono disponibili pass per viaggiare 3 o 5 giorni senza limiti sui treni regionali dell’Emilia Romagna.