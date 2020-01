Easa: stop al sorvolo dell’Iran per le compagnie europee

È arrivato sabato lo stop al sorvolo dell’Iran da parte dell’Easa, l’agenzia europea per la sicurezza aerea. La decisione è stata presa in coordinamento con la Commissione Ue come “misura precauzionale – si legge su Repubblica.it - alla luce delle dichiarazioni dell'Iran", ossia che "il suo esercito ha accidentalmente abbattuto un aereo civile ucraino".

Le compagnie europee, quindi, da sabato devono evitare lo spazio aereo iraniano insieme a quello iracheno.



Easa afferma però che la situazione è “molto dinamica e una nuova valutazione sarà fatta all'inizio della settimana”. È attesa quindi una nuova decisione nella giornata di oggi o domani.