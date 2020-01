Flixbus chiude il 2019 con 10 milioni di pax e 500 città in Italia

Sono stati 10 milioni i passeggeri trasportati da Flixbus in Italia nel 2019, un dato che permette alla società di registrare un incremento del 40% rispetto al 2018, complici l’estensione della rete nazionale a oltre 500 città da Nord a Sud e la riscoperta dell’autobus quale soluzione di mobilità ideale per spostarsi sulle lunghe tratte.

Nel 2019 il mercato italiano è cresciuto a un ritmo superiore alla media, costituendo il bacino di utenza di circa un sesto di tutti i passeggeri a livello mondiale. “Dall’arrivo in Italia abbiamo portato una rivoluzione nel mercato dei viaggi su gomma, dimostrando il potenziale di un sistema basato sulla digitalizzazione di un business tradizionale e un modello collaborativo capace di contribuire allo sviluppo delle economie locali” dice Andrea Incondi, managing director di FlixBus Italia.



In Europa, dove opera 450.000 collegamenti al giorno in 28 Paesi, Flixbus ha trasportato 62 milioni di pax con un aumento del 37% rispetto al 2018. “Nel 2020 continueremo ad ampliare la nostra rete, per offrire una soluzione di mobilità sempre più capillare e alla portata di tutti, oltre che rispettosa dell’ambiente: a questo riguardo, un’attenzione particolare sarà rivolta all’intermodalità, con l’aumento delle rotte per gli aeroporti e gli altri hub della mobilità collettiva” conclude Incondi.