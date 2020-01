Ana, negli aeroporti giapponesi arrivano i traduttori interattivi

Ana introdurrà un traduttore interattivo in 50 aeroporti del Giappone. La compagnia aerea installerà il nuovo device Pocketalk, sviluppato da Sourcenext, per aiutare il personale di terra del vettore e i passeggeri internazionali a comunicare.

In tolate saranno posizionati 200 dispositivi. I primi saranno introdotti nella lobby e ai gate d'imbarco dell'aeroporto internazionale Itami di Osaka.



"Ana è costantemente alla ricerca di opportunità per migliorare l'esperienza di viaggio del passeggero e questo include l'adozione di iniziative in grado di rendere il nostro servizio negli aeroporti il più inclusivo e conveniente possibile - ha spiegato Masaki Yokai, senior vice president di Ana -. Fornire Pocketalk al nostro staff semplificherà la comunicazione con i viaggiatori e permetterà loro di soddisfare al meglio le esigenze di chi viaggia".