Hahn Air aggiunge 40 vettori al suo network

Hahn Air apre il 2020 con 40 nuovi vettori che vanno ad aggiungersi alla sua rete di oltre 35 compagnie aeree partner. I voli di tutte le nuove aerolinee possono essere emessi dalle agenzie di viaggi di tutto il mondo con il biglietto Hahn Air assicurato contro l’insolvenza.

“Lo scorso anno - ricorda Jörg Troester, Head of Corporate Strategy, Industry and Government Affairs di Hahn Air - abbiamo introdotto la nostra piattaforma Ndc, Hahn Air Technologies e la nostra nuova soluzione per i voli navetta aziendali, HR-Corporate. Inoltre, abbiamo ricevuto la certificazione Ndv di Livello 3 di Iata e abbiamo emesso il primo biglietto aereo al mondo basato su blockchain”.



Diciassette delle nuove compagnie aeree partner utilizzano il prodotto HR-169 e hanno stipulato un interline agreement con Hahn Air. Gli altri 23 vettori traggono vantaggio dai prodotti H1-Air o X1-Air pensati per le compagnie aeree che desiderano espandere la propria presenza nei Gds. In questo possono estendere il proprio raggio d'azione a dieci Gds e 100mila agenzie di viaggi in 190 mercati.