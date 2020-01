Qatar, lo scalo di Hamad incrementa i numeri e si espande

Numeri in crescita per lo scalo internazionale di Hamad in Qatar, che nel 2019 ha ospitato quasi 39 milioni di passeggeri.

La crescita su base annua è stata del 12,44 per cento rispetto al numero di passeggeri del 2018. Merito anche delle nuove destinazioni introdotte nel corso dell’anno passato, come Davao, Rabat, Izmir, Gaborone, Langkawi, Mogadiscio, Malta e Lisbona.

Badr Mohammed Al Meer, chief operating officer dell'aeroporto internazionale di Hamad, ha dichiarato: "Il 2019 è stato un anno eccezionale per l'Hia, abbiamo superato il nostro record per il maggior numero di passeggeri dall'inizio delle nostre attività. Guardando al futuro, siamo concentrati sull'aumento della capacità operativa attraverso il importante progetto di espansione aeroportuale, che costituisce una parte essenziale della rapida crescita degli aeroporti e dei preparativi del Paese per ospitare i Mondiali del 2022 e molto altro ancora".

Il piano di espansione

L'Hia ha quindi annunciato un piano di espansione dell'aeroporto in più fasi, a cominciare dal collegamento dell'atrio centrale con gli atri D ed E per accogliere oltre 53 milioni di passeggeri all'anno entro il 2022. La seconda fase, che sarà completata dopo il 2022, espanderà gli atri D ed E per aumentare la capacità dell'aeroporto fino a oltre 60 milioni di passeggeri all'anno. Il progetto comprende anche un giardino tropicale interno, giochi d'acqua, spazi dedicati ai negozi al dettaglio e ai servizi di ristorazione e la lounge di prima categoria Al Mourjan di 9.000 metri quadri.