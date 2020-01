Elezioni regionali, le agevolazioni su voli e treni per andare a votare

Scattano le agevolazioni per chi dovrà raggiungere i seggi per le Elezioni regionali. In vista del voto del 26 gennaio 2020 in Emilia Romagna e Calabria, compagnie aeree e società ferroviarie hanno rinnovato l’intesa con il Ministero dell’Interno per supportare la partecipazione all’appuntamento elettorale.

Gli elettori potranno quindi usufruire di speciali riduzioni sui viaggi per raggiungere i seggi, esibendo, al momento della prenotazione, carta di identità e tessera elettorale.



Treni

Nel caso di Trenitalia, sarà possibile beneficiare di sconti fino al 70% sul prezzo Base per i treni media-lunga percorrenza nazionale (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e IntercityNotte) e servizio cuccette; e fino al 60% sui treni regionali.



Per i residenti all'estero è prevista la tariffa Italian Elector (viaggi internazionali da/per l'Italia a bordo dei treni Eurocity Italia-Svizzera).



Fino al 60% la riduzione prevista per chi viaggerà con Italo.



Compagnie aeree

Per chi si sposterà in aereo, Alitalia prevede riduzioni sui biglietti di andata e ritorno.