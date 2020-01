Hostess si frattura le gambe in volo: niente risarcimento

Una brutta avventura quella di una hostess 27enne che, a causa della turbolenza, ha riportato ben 7 fratture alle gambe. L’assistente di volo, infatti, stava trasportando il carrello quando uno scossone dell’aeromobile in volo da Cuba a Manchester ha fatto sì che il carrello le cadesse addosso.

A causa dei danni riportati la hostess, come riporta ilmessaggero.it è stata costretta a una convalescenza di ben 5 mesi. Ma purtroppo non riceverà alcun risarcimento dalla compagnia: il vettore in questione è infatti Thomas Cook, protagonista di uno dei più clamorosi fallimento del mondo del turismo.



La dipendente, dunque, non so è solo trovata a dover affrontare un lungo periodo di stop per la guarigione, ma attualmente è anche senza impiego.