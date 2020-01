Efromovich ci riprova: dopo Alitalia, nel mirino ora c’è Jet Airways

German Efromovich prova a rientrare nel mondo del trasporto aereo. Dopo avere inutilmente tentato di agganciare Alitalia con un’offerta per rilevarla, l’ex azionista di maggioranza di Avianca guarda ora all’India e mette in campo una proposta per rilevare e riportare in volo Jet Airways.

L’uomo d’affari colombiano di origine polacca, secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, ha presentato una manifestazione d’interesse per la compagnia, ferma dal mese di aprile dello scorso anno, attraverso la propria holding, la Synergy Group.



Ancora ignoti al momento i termini dell’interessamento per il vettore, sul mercato ormai da diversi mesi attraverso continui rinvii della scadenza per la presentazione delle offerte.