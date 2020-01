Alitalia riparte dalle audizioni alla Camera. È questo il primo atto del 2020 per cercare di rilanciare la compagnia affrontando una nuova corsa contro il tempo in vista della scadenza fissata per la fine di maggio. Anche perché, come ha ribadito il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, dopo l’ultima iniezione da 400 milioni di euro non ci saranno più prestiti per Az. E se non si troverà un investitore o comunque una soluzione di ampia portata la compagnia rischia di chiudere.

Terminata la pausa delle festività natalizie, il Governo rimette quindi in moto la macchina e chiama a raccolta tre degli attori in campo per il salvataggio del vettore per fare il punto sulla situazione e capire quali saranno i passi da seguire. All’audizione interverranno quindi il nuovo commissario straordinario Giuseppe Leogrande e a seguire il ministro dei Trasporti Paola De Micheli. Terzo soggetto in campo sarà invece Lufthansa, i cui rappresentanti sono stati chiamati per capire quali sarebbero le reali intenzioni del gruppo tedesco.



Il nodo dei leasing degli aerei

Terminata la parte ‘burocratica’, il commissario inizierà a prendere in mano anche la parte relativa alla normale operatività di Alitalia e tutti gli aspetti legati al taglio dei costi necessario per ridurre le perdite. Prima ‘grana’ da risolvere la questione dei leasing degli aerei in scadenza, che potrebbero portare la flotta della compagnia sotto quota cento. Con tutte le conseguenze del caso in termini di rotte da coprire.