Borse, giornata difficile per Air France e Lufthansa

Scioperi e fuel al rialzo: sarebbero questi i due fattori che avrebbero determinato la performance negativa in Borsa per Air France e Lufthansa. Entrambi i titoli, sulle rispettive piazze, avrebbero perso quasi il 7%, come riporta ilsole24ore.com.

Il ribasso, come accennato, sarebbe legato al rialzo del costo del greggio in seguito al raid Usa a Baghdad, ma a creare tensioni sarebbero stati anche gli scioperi annunciati dal personale. Sia in Francia che in Germania, infatti, il comparto aereo sta affrontando un periodo di astensioni dal lavoro. Per Germanwings, controllata Lh, si sono appena chiusi 3 giorni di agitazioni, mentre Oltralpe i sindacati hanno invitato nuovamente allo sciopero contro la riforma delle Pensioni.