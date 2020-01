La sicurezza aerea è uno dei temi che preoccupa maggiormente i viaggiatori; secondo la classifica di Airlineratings.com riportata da Preferente e da La Stampa, per il 2020 Qantas (nella foto un aereo della flotta) ha raggiunto il primo posto. La compagnia aerea di bandiera australiana, che non ha mai avuto un incidente nei suoi 60 anni di storia, aveva già vinto il premio nel 2014, 2015, 2016 e 2017, oltre a vincerlo nel 2018 insieme ad altre 20 compagnie aeree.

Le compagnie esaminate

Airlineratings.com ha esaminato più di 405 compagnie aeree analizzando diversi fattori chiave per determinare la classifica. Uno degli elementi principali è stata l'assenza di incidenti e incidenti gravi durante tutto l'anno, ma altri punti importanti hanno riguardato l'addestramento dei piloti, gli audit aeronautici, gli audit governativi, l'età della flotta e la posizione finanziaria della compagnia aerea.



I nomi al vertice

Geoffrey Thomas, caporedattore del sito con sede in Australia, ha affermato: “Qantas non ha avuto incidenti da oltre 60 anni e ha contribuito in modo significativo a elevare gli standard di sicurezza internazionali. Nel resto della lista ci sono Air New Zealand, al secondo posto, seguita da Eva Air, Etihad, Qatar Airways, Singapore Airlines, Emirates, Alaska Airlines, Cathay Pacific Airways, Virgin Australia, Hawaiian Airlines, Virgin Atlantic Airlines, Tap Portugal, Sas, Royal Jordanian, Swiss, Finnair, Lufthansa, Aer Lingus e infine Klm.



Le low cost più sicure

i redattori di AirlineRatings.com hanno anche identificato le 10 compagnie low cost più sicure. Eccole in ordine alfabetico: Air Arabia, Flybe, Frontier, Hk Express, IndiGo, Jetblue, Volaris, Vueling, Westjet e Wizz.