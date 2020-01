L'aeroporto in Antartide che porta la firma dell'Italia

Una pista, e un aeroporto, per consentire agli aerei di atterrare in Antartide tutto l’anno. È questa l’opera a cui stanno lavorando gli italiani che fanno parte del Programma nazionale di ricerche in Antartide insieme all’Aeronautica militare.

La nuova infrastruttura, racconta Lastampa.it, sta prendendo forma nei pressi di Base Zucchelli, l’avamposto italiano nelle terre gelide dove le ricerche scientifiche sono di importanza mondiale. Qui i cambiamenti climatici si fanno sentire come nel resto del pianeta e l’innalzamento delle temperature non rende più possibile decollare e atterrare sul ghiaccio per tutto l’anno. Riducendo di fatto le opportunità di ricerca.



Ecco che allora è partita proprio dall’Italia l’idea di questo nuovo progetto, che tra l’altro renderà la base nazionale ancora più centrale e livello mondiale.