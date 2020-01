Chiusura aeroporto di Olbia per lavori, gli aggiornamenti

È partito il conto ala rovescia per la chiusura per lavori alla pista dell’aeroporto di Olbia, con uno stop previsto tra il 3 febbraio e il 13 marzo. E nell’isola è corsa contro il tempo per riuscire a garantire un servizio navetta dal Costa Smeralda allo scalo di Alghero, dove verrà dirottata la maggior parte dei voli.

Il bando si è chiuso nel periodo natalizio, di legge su Sardiniapost, ma al momento non ci sono ancora notizie sull’esito della gara. L’obiettivo è di riuscire a garantire tre collegamenti al giorno a un costo che non dovrà superare i 19 euro a tratta per coprire una distanza di 130 chilometri.



Intanto emerge che nel periodo dei lavori di allungamento della pista l’aeroporto non resterà chiuso al pubblico ma si trasformerà in centro commerciale e location per eventi culturali ed enogastronomici.