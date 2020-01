Air India verso la privatizzazione: Etihad e IndiGo in corsa

Potrebbe essere una corsa a due quella per la privatizzazione di Air India. Dopo un 2019 contrassegnato dall’uscita di scena di Jet Airways, per il trasporto aereo del Paese si starebbe per aprire un’altra stagione contrassegnata dal tentativo, da parte del Governo, di vendere l’intera quota della compagnia nazionale.

La drastica mossa arriverebbe al termine di innumerevoli tentativi di risanamento del vettore, che però ancora oggi versa in una situazione economica ad alto rischio.



E a dimostrare il proprio interesse, secondo quanto riportato da Simpleflying, ci sarebbero due soggetti di grande peso come Etihad e IndiGo. Il primo non ha mai fatto mistero di volere tornare sul mercato indiano dopo il fallimento dell’avventura in Jet Airways, mentre il secondo è il vettore che sta crescendo più rapidamente sul mercato locale.