Airbus sorpassa Boeing: è la prima volta dal 2011

Con 863 velivoli prodotti e consegnati contro 345, Airbus mette in cassa il sorpasso su Boeing nel 2019, per la prima volta dopo 8 anni di supremazia del colosso americano. Alla base della crisi di Boeing, naturalmente, la decisione delle autorità aeronautiche di diversi paesi di bloccare le operazioni del Boeing 737Max nel marzo dell'anno scorso.

La differenza con il 2011 è che ora ci sono indicatori che questa tendenza potrebbe proseguire per gli anni a venire, principalmente a causa della gravità della crisi Boeing e del successo di alcuni modelli del produttore europeo.



Anche Airbus ha i suoi problemi, a causa dell'incapacità di soddisfare le richieste: in ottobre ha dovuto tagliare le sue previsioni per l'anno, ma ha comunque raggiunto la cifra degli 863 velivoli consegnati, mentre Boeing ha realizzato metà aerei rispetto al 2018, secondo le cifre riportate da Preferente e relative al dato di chiusura di novembre 2019.