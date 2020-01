Japan Airlines regala il 'viaggio a sorpresa' in Giappone, 50mila biglietti in palio

Sono 50mila i biglietti aeri gratuiti che Japan Airlines mette in palio in vista delle Olimpiadi di Tokyo con il concorso ‘Scopri la bellezza di una nuova parte del Giappone e il suo ricco patrimonio culturale”.

L’obiettivo del Paese è, dunque, promuovere la conoscenza delle zone meno battute dal turismo di massa, ragion per cui non si potrà scegliere la località della propria vacanza. I candidati potranno indicare solo la data di partenza e la città da cui decollano e il vettore risponderà con quattro possibili destinazioni. Se queste incontreranno il parere favorevole dei viaggiatori, dopo tre giorni saranno comunicati i risultati e la destinazione definitiva.



Le candidature, spiega repubblica.it, non inizieranno prima di febbraio e potranno fare domanda anche i piccoli gruppi, fino a 4 persone, per un periodo di viaggio che va dal primo luglio al 30 settembre 2020. Unica condizione è essere membri del sistema Mileage Bank.