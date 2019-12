“Ernest sta attivando tutte le azioni mirate a ottenere la revoca della sospensione della licenza di esercizio da parte dell’Enac”.

È questa la risposta della compagnia aerea al provvedimento varato ieri dall’Ente nazionale per l’aviazione civile, che prevede appunto la sospensione delle attività a partire dal prossimo 13 gennaio.



“Intanto – prosegue il comunicato -, in ottemperanza a quanto prescritto dall'Autorità si è proceduto a bloccare le vendite dei contratti di trasporto per i voli operati da Ernest Airlines a partire dal 13 gennaio. La licenza potrà essere ripristinata a seguito della dimostrazione da parte della Ernest S.p.A. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia”.



La compagnia ha garantito il massimo impegno per proseguire nelle attività fino al 13 gennaio e “ha iniziato ad informare ed a ri-proteggere i propri passeggeri che hanno un titolo di viaggio dal 13 gennaio in poi, nel rispetto della normativa che tutela i diritti dei passeggeri”.