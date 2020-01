Perché in fase di atterraggio bisogna tenere le tendine alzate in aereo

Un poker di regole, uguali in tutta Europa, che i viaggiatori abituali conoscono bene: cinture allacciate, sedile verticale, tavolinetto chiuso e tendina del finestrino alzata. E questo ogni volta che l’aereo decolla o atterra.

Ma qual è esattamente il motivo di queste prescrizioni? Se il discorso delle cinture di sicurezza è immediatamente comprensibile, le altre raccomandazioni lo sono un po’ meno.



Come spiega correre.it, le regole arrivano da anni di esperienza. E riguardano la sicurezza. I tavolini chiusi e i sedili in posizione verticale, infatti, facilitano le operazioni di evacuazione in caso di problemi.



Le tendine devono restare alzate per lo stesso motivo: gli occhi, infatti, si abituano alla condizione di luce che c’è all’esterno. E nel caso in cui qualcosa dovesse andare storto, e i passeggeri dovessero uscire dall’aeromobile in fretta, non ci sarebbero rischi di shock visivo dovuti al cambio di luminosità. Inoltre la visuale sull’esterno consente alle hostess di accorgersi di eventuali problemi al di fuori dall’abitacolo.