Malpensa e Linate: un milione di passeggeri a Natale

Oltre un milione di persone: sono quelle che tra il 19 e il 29 dicembre sono decollate e atterrate negli aeroporti milanesi di Malpensa e Linate. Un Natale da record, che segna un aumento del 3 per cento rispetto all'anno scorso.

L'appeal di Milano continua a esercitare il suo influsso sui turisti, con Malpensa che mette a segno 806mila passeggeri nei 10 giorni 'più caldi' della stagione invernale (erano 773mila nel 2018), il 4,3 per cento in più.



Il volano low cost

Un risultato dove giocano un ruolo fondamentale le compagnie low cost. A Malpensa, riporta il Corriere della Sera, il 24 per cento dei posti offerti in uno dei giorni tra il 19 e il 29 dicembre appartiene a easyJet, il 10,2 per cento a Ryanair e il 7,5 per cento ad Air Italy. La destinazione con più voli? Catania.



A Linate lo scenario è molto diverso: qui il predominio assoluto è di Alitalia, con due terzi degli slot, seguita da British Airways e ancora easyJet. E a livello di meta, Roma Fiumicino è quella che vanta la maggioranza di posti offerti. O. D.