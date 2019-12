È un patto sempre più stretto quello che lega American Airlines e Vueling. La compagnia del Gruppo Iag rafforza ulteriormente la partnership con la compagnia americana, che punta a incrementare la presenza sul mercato europeo, e dopo l’intesa per i servizi di Atlantic Joint Business sigla ora un code share che verrà ampliato progressivamente nel corso del 2020.

Dal prossimo 23 gennaio per i passeggeri che volano con American da New York a Madrid sarà possibile raggiungere in connessione Firenze e Siviglia utilizzando il network di Vueling. Per queste rotte i biglietti sono già in vendita.



Dalla prossima estate, poi, il servizio verrà esteso anche ai collegamenti di American in partenza dalle città di Charlotte, Chicago e Philadelphia. “La partnership ribadisce la maggiore fiducia dei vettori legacy nel collaborare con Vueling – commenta Nick Ashton, head of alliances - per fornire ai propri clienti l'accesso alla nostra ampia rete europea e non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto con American Airlines per far crescere questa partnership e soddisfare le esigenze dei passeggeri”.



L’accordo con American va ad aggiungersi alle intese in atto di Vueling con British, Iberia, Qatar Airways e Latam.