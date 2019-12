È ufficialmente iniziata la nuova avventura sul Giappone di Alitalia con la messa in vendita dei biglietti del volo da Roma Fiumicino a Tokyo Haneda.

Il vettore aveva infatti ricevuto i diritti per volare sul principale scalo della capitale giapponese a partire dall’avvio dell’orario invernale con lo spostamento dal più lontano scalo di Narita.



Un cambio che apre anche nuove prospettive considerando gli accordi di code sharing con All Nippon. Inoltre la maggiore vicinanza con la città e un sistema di collegamenti più agevole favorisce gli spostamenti per i passeggeri.



Il collegamento, giornaliero, prenderà il via il prossimo 29 marzo e verrà effettuato utilizzando un B777-200. L’operativo prevede la partenza da Roma alle 16,10 con arrivo il giorno successivo alle 11,30 ora locale. Per il ritorno il decollo da Tokyo è fissato alle 13,35 con arrivo nella stessa giornata alle 19,30 ora italiana.