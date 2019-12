Occhio ai brindisi di Natale, gli aeroporti Uk invitano i passeggeri a limitare gli alcolici

Bere sì, ma “responsabilmente” prima di imbarcarsi sull’aereo. Per il secondo anno consecutivo gli aeroporti del Regno Unito invitano i passeggeri a non eccedere troppo con i brindisi natalizi prima di viaggiare. Venti scali hanno lanciato la campagna social ‘One to many’, che sensibilizza i viaggiatori a moderare l’uso di alcolici per evitare di incorrere in “gravi conseguenze” in aeroporto.

Per i passeggeri che si presentano all’imbarco in evidente stato di ebbrezza sono previste infatti sanzioni fino a 80mila sterline e, in alcuni casi, la reclusione. “Questa campagna – ha spiegato Francois Bourienne, presidente del Travel Retail Forum del Regno Unito - unisce i maggiori attori del settore dell'aviazione Uk per infondere una maggiore consapevolezza sulle conseguenze del consumo irresponsabile di alcolici", si legge su TravelMole.



La campagna, che mira soprattutto a limitare i comportamenti molesti durante i voli, circolerà sui profili social degli aeroporti aderenti all’iniziativa per dieci settimane.