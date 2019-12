Natale al Sud e caro voli: da Milano alla Sicilia passando da Budapest

Sicuramente il tempo del viaggio aumenta. Ma i risparmi possono essere considerevoli. E soprattutto possono essere un valido antidoto al caro voli del periodo di Natale per i collegamenti tra Nord e Sud Italia. Aumentano i viaggiatori che, per spostarsi sulle direttrici nazionali, scelgono comunque di fare uno scalo all’estero, ad esempio in Polonia o in Ungheria.

Come racconta corriere.it, i prezzi dei voli verso il Mezzogiorno per le festività invernali vedono un deciso aumento dei costi rispetto alla media annuale.



La questione è sempre quella della domanda: mentre le tratte, ad esempio, tra Torino e Palermo sono molto richieste, quelle tra Torino e Budapest e Budapest e Palermo invece hanno molto meno affollamento. E i prezzi scendono. E uno scalo nella città ungherese potrebbe permettere di risparmiare cifre considerevoli.