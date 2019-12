Ryanair valuta un ricorso sugli slot di Madrid di Air Europa-Iberia

L’operazione Air Europa-Iag ha fatto drizzare le antenne di Ryanair. Che ora potrebbe mettersi di traverso, soprattutto per quanto riguarda i preziosi slot, in particolare quelli di Madrid. Già in un primo momento la compagnia di Michael O’Leary aveva sollevato perplessità sul fronte della concorrenza.

Ora, come riporta preferente.com, il chief marketing officer di Ryanair, Kenny Jacobs, avrebbe affermato di voler valutare un possibile ricorso sull’assegnazione degli slot a Madrid.



Anche perché la low cost irlandese ora deve fare i conti con le mancate consegne dei B737Max, che vanno a incidere sulle performance previste in Spagna. Secondo le stime, nel 2020 la compagnia vedrà un calo del 2% del traffico sull’area.



Sull’acquisizione di Iberia da parte di Iag, comunque, devono ancora pronunciarsi le autorità europee della concorrenza