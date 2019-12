Ue: “Se il caffè si rovescia addosso al passeggero, la compagnia aerea deve risarcire”

I motivi non sono importanti. Il fatto è che, nel caso in cui durante un volo il caffè si rovesci sul passeggero, la compagnia aerea è tenuta a risarcire i danni. Ad affermarlo è una sentenza della Corte di Giustizia della Ue. Che ha anche sottolineato come, per ottenere il pagamento dei danni dal vettore, non occorra che il rovesciamento sia “derivato da un rischio inerente il volo”.

Il pronunciamento riguarda in incidente realmente accaduto di cui, però, non sono note le cause. La ricostruzione non ha infatti stabilito se il caffè che si era rovesciato sul cliente del vettore si fosse mosso a causa delle vibrazioni o di un difetto del tavolino.



Ma per il tribunale questo in realtà non conta, in quanto la nozione di incidente coinvolge entrambe le eventualità.