easyJet e la sorpresa del 2020

easyJet non intende rallentare il piano di crescita sull’Italia. Dopo un 2019 segnato da diversi traguardi, come i 20 milioni di pax annui, l’apertura del primo training center fuori dal Regno Unito e l’arrivo dei primi due aereomobili ‘neo’, il vettore guarda ora al 2020 con rinnovata fiducia.

Con il prossimo orario estivo la compagnia low cost porterà in totale a 258 le rotte operate sulla Penisola, grazie all’ingresso di 6 nuovi collegamenti: dalla base di Malpensa verso Tivat e Preveza; in Sardegna decolleranno invece i voli Olbia-Bordeaux e Cagliari-Tolosa, mentre completeranno le new entry le rotte Catania-Edimburgo e Verona-Londra Luton. Inoltre ripartiranno i collegamenti sulla Tunisia.



Le rotte confermate

Ma l’ampliamento dell’offerta estiva non si ferma qui: verranno infatti estesi all’orario estivo anche alcune new entry dell’operativo invernale in corso. Nel dettaglio i voli su Marsa Alam e Marrakech da Venezia e quelli sulla località del Mar Rosso e su Fuerteventura da Mxp. Il Milano-Tirana, inoltre, passerà a 5 frequenze alla settimana, mentre raddoppierà il collegamento Napoli-Torino, con due frequenze giornaliere.



“Nel 2020 continueremo a investire e a innovare per creare valore per i nostri passeggeri e per i territori su cui operiamo – commenta il country manager Italia Lorenzo Lagorio -, lavorando insieme ai nostri partner aeroportuali e alle istituzioni per cercare di garantire il miglior servizio possibile e contribuire al sistema paese migliorando la connettivitá per gli italiani che si spostano e attirando sempre piú turisti stranieri nel nostro Paese”.