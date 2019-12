Air France Klm amplia la flotta con 60 Airbus A220-300

Il Gruppo Air France-Klm implementa la flotta e conferma l’ordine di 60 Airbus A220-300 per l’ammodernamento della flotta di Air France.

“Siamo lieti di vedere l’impegno di Air France nei confronti dell’A220, un aeromobile che consente agli operatori dotati di un ampio network di ottimizzare le proprie flotte. Si tratta del più importante ordine di Airbus A220 da parte di un operatore europeo a oggi, e conferma l’ambizione di Air France nell’ambito dello sviluppo sostenibile. Moderno ed efficiente in termini di consumi, l’Airbus A220 contribuirà a ridurre in modo significativo i consumi di carburante e le emissioni di Co2 rispetto agli aeromobili della generazione precedente“, ha detto Christian Scherer, chief commercial officer di Airbus.



Come riportato da Aviation Report, con un portafoglio ordini di 530 aeromobili alla fine di novembre 2019, l’A220 mira a conquistare una quota crescente del mercato degli aeromobili da 100 a 150 posti, stimato in 7mila aerei per i prossimi 20 anni.

A fine settembre 2019 Air France aveva già preso in carico anche il primo Airbus A350-900 su un totale di 28 ordinati.