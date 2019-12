Alitalia e l’ombra di una nuova indagine Ue sul prestito ponte

La Commissione Ue potrebbe presto aprire una nuova indagine sull’ulteriore prestito ponte concesso dal Governo italiano ad Alitalia. Lo ha dichiarato la commissaria Ue alla Concorrenza Margrethe Vestager, durante un incontro con la stampa europea. “Ci sono rischi - ha detto - dell'apertura di una seconda indagine sulla scia del nuovo prestito, da 400 milioni di euro. Ci sono giunte le prime lamentele”.

Secondo quanto riporta ilmessaggero.it, a sollecitare l’intervento di Bruxelles sulla questione sarebbero state Air France e Lufthansa. Per le due compagnie aeree, l’ulteriore sostegno pubblico garantito dal Governo italiano per mantenere in volo Az violerebbe le regole Ue sulla concorrenza.



Un tema che potrebbe non lasciare indifferente la Commissione Ue. “Siamo consapevoli – ha dichiarato Vestager – della questione dell’equo trattamento”.