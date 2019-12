Norwegian cambia aeroporto: ora volerà sull’Internazionale di San Francisco

Cambio di operativo per gli Stati Uniti di Norwegian. La compagnia aerea annuncia che per l’estate del 2020 i voli da e verso la Bay Area verranno operati sull’Aeroporto Internazionale di San Francisco invece che su Oakland.

La modifica si aggiunge a quella già apportata per New York: nei mesi scorsi, infatti, il vettore ha spostato le operazioni da Newark al Jfk.



La scelta è stata dettata dalla volontà di migliorare le tempistiche di trasferimento verso le metropoli, come spiega Amanda Bonanni (nella foto), sales manager di Norwegian in Italia: “Con lo spostamento delle nostre attività verso gli scali principali di San Francisco e New York, sarà ancora più comodo e veloce per i viaggiatori raggiungere il centro città”.



Per la prossima estate, dunque, la compagnia opererà 6 voli diretti dall’Italia agli Stati Uniti, collegato Roma Fiumicino con New York, Jfk, Los Angeles, San Francisco, Boston e le due new entry del prossimo anno, ovvero Denver e Chicago.



I voli saranno operati tutti con Boeing 787-9 Dreamliner, con classi Economy e Premium.