Stanziati 480 milioni per il bacino Fincantieri a Genova

All’interno del maxiemendamento alla Legge di Bilancio 2020 una novità riguarda il bacino Fincantieri di Genova, per il quale verrebbero stanziati 480 milioni di euro. Come riportato da Ansa, le opere da realizzare riguardano il 'ribaltamento a mare'.

Il ministro per le Infrastrutture e i Trasporti Paola De Micheli ha infatti incontrato le Rsu dei lavoratori Fincantieri a Sestri Ponente nel corso della visita a Genova, annunciando lo stanziamento. Il ministro ha sottolineato la volontà del Governo di investire sull'economia legata ai porti e sulle infrastrutture di collegamento e intermodali per incrementarne la competitività.