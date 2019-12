Interspace: nasce il sedile rivoluzionario per la classe economy degli aerei

Rendere il viaggio in classe economy più comodo e con una maggiore privacy con un sedile che utilizza un semplice ma rivoluzionario accorgimento.

Porta la firma di Universal Movement il prototipo che si candida a cambiare in maniera radicale l’esperienza di volo di chi viaggia in classe economica. Il progetto è stato battezzato ‘Interspace’ ed è stato svelato per la prima volta nel corso di un evento londinese.



Qual è a particolarità di questa nuova tipologia di sedile? Il segreto è nascosto in una ‘protuberanza’ posizionata ai due lati del sedile che può essere posizionata direttamente dal passeggero, trasformandosi in due appoggi laterali che fungono anche da riparo verso i vicini di sedile. Il prototipo, inoltre, è stato studiato per evitare ai vettori grossi costi: infatti può essere posizionato anche sui sedili esistenti.





Al momento non esiste ancora alcuna commessa da parte dei vettori, anche se dialoghi sono in corso con diversi soggetti.