Caro viaggi verso Sud: a Natale è più conveniente viaggiare fuori Italia

È un tema ricorrente sotto le festività: tornare a casa dal Nord al Sud Italia per le vacanze di Natale anche quest’anno diventa non solo complicato, ma anche decisamente molto caro. La denuncia arriva dall’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, che ha monitorato alcune tratte particolarmente ‘calde’ durante le feste natalizie.

Ad esempio, il viaggio in treno da Roma a Reggio Calabria il 23 dicembre costa il 144% in più rispetto al costo applicato l’8 novembre. Non va certo meglio per i bus: in questo caso il prezzo maggiore applicato in occasione delle festività natalizie va dal +14% al +101%. Ma il settore in cui si registra la differenza maggiore è senza dubbio quello aereo: la maggiorazione di prezzo raggiunge anche il +188%.



Anche il Sole 24 Ore ha effettuato alcune simulazioni: "Chi vive a Milano e vuole tornare a casa, magari a Catanzaro - scrive il quotidiano - può prendere un volo andata e ritorno da Malpensa a Lamezia Terme al costo di 343 euro, che è 7/8 volte la tariffa media durante l’anno. Con la stessa cifra, e negli stessi giorni, può recarsi a Londra con tutta la famiglia, o in compagnia di 5 amici. Oppure può aggiungerci 150 euro e andare a New York".



Il tema del caro-viaggi ha destato subito reazioni in tutte le istituzioni locali, con interrogazioni parlamentari, richieste di intervento all'Antitrust e soluzione tampone, come quella della Regione Sicilia che ha messo a disposizione dei bus speciali per andare incontro alle esigenze dell'utenza.