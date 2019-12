Ryanair sceglie la Croazia come nuova base di Lauda

Ryanair investe sulla Croazia e posiziona nuovamente, dopo il tentativo di due anni fa, una sua base attraverso la controllata Lauda.

Con l’avvio della prossima summer il vettore posizionerà tre aerei sullo scalo di Zadar e avvierà i collegamenti su 13 destinazioni. Sommate alle rotte che verranno effettuate da Ryanair, lo scalo croato potrà contare su un totale di 31 rotte per la prossima estate.



Per quanto riguarda l’Italia, secondo quanto riportato da Simpleflying, non ci sono scali nazionali tra le 13 new entry, che si concentrano invece sulle destinazioni del Centro-Nord dell’Europa e sulla Francia.