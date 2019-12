Project Sunrise: Qantas sceglie gli A350-1000 per i voli diretti da 20 ore

Alla fine Qantas sembra avere vinto lo scetticismo intorno ai voli diretti da oltre 20 ore e il Project Sunrise potrebbe presto passare alla fase due.

Sarà una versione rivista ad hoc dell’Airbus A350-1000 l’aereo che si candida a effettuare le rotte che la compagnia australiana metterà in campo su Europa e Stati Uniti. Voli diretti fino a 21 ore con un velivolo che sarà dotato di un serbatoio aggiuntivo e un paso massimo disponibile più alto.



Nelle prossime settimane Qantas e Airbus si confronteranno sugli ulteriori accorgimenti da effettuare per venire incontro alle criticità emerse nel corso dei voli di test: particolare attenzione dovrà infatti essere dedicata agli spazi per i passeggeri, in particolare in classe economica. Poi entro fine marzo si procederà all’ordine di 12 aerei se tutto sarà perfezionato.



Per il primo volo di linea Qantas ha confermato la data del 2023, mentre le destinazioni previste saranno New York, Parigi e Londra, con l’aggiunta di Francoforte se ci saranno slot disponibili.