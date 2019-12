Air France torna a bussare alla porta di Alitalia

Una nuova proposta per Alitalia. È quella che arriva da Air France-Klm con il preciso obiettivo, scrive Leonard Berberi su Corriere.it, di “far deragliare una possibile convergenza con il gruppo tedesco Lufthansa”.

Una lettera spedita da Parigi, infatti, proporrebbe ad Alitalia non un investimento diretto da parte di Af-Klm, ma il ripristino della joint venture per il pacchetto di voli dentro l’Europa nonché una più stretta collaborazione sulle rotte intercontinentali con il codeshare.



Secondo il Corriere, per quanto riguarda le rotte europee si tratterebbe di 84 milioni di euro di ricavi in più per Alitalia; nel secondo caso di altri 13 milioni, per un totale di 97 milioni.



Si tratterebbe di una specie di ritorno al passato. Una partnership di questo tipo, infatti, c’è stata fino al 2017, anno in cui non vennero rinnovati gli accordi di joint venture.