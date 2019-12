Decolla il nuovo volo Ryanair fra Torino e Bristol

È partita sabato 14 dicembre la nuova rotta di Ryanair da Torino per Bristol, un collegamento servito su base settimanale con operatività tutti i sabati fino al 28 marzo 2020.

La nuova rotta è stata pensata principalmente in ottica incoming, per servire il traffico degli sciatori che scelgono le Alpi del Nord-Ovest italiano per trascorrere le loro settimane bianche e promuove Torino come destinazione ideale per gli sport invernali per i visitatori provenienti dal Regno Unito.



“Il collegamento da Bristol ha una forte valenza incoming – dice infatti Andrea Andorno, a.d. di Torino Airport -: il nuovo volo va infatti incontro alle esigenze di viaggio dei visitatori britannici, che scelgono sempre di più le località sciistiche italiane per le proprie vacanze invernali e la nostra vocazione di aeroporto della neve, per la vicinanza con impianti di risalita di primo livello, soddisfa di certo questo tipo di domanda”.



Il volo Torino-Bristol permette inoltre ai viaggiatori piemontesi di visitare la destinazione britannica, designata dall’Unesco nel 2017 come Città del Film.



“Il nostro investimento in questa nuova rotta contribuirà a posizionare Torino come meta perfetta per i viaggiatori in partenza dal Regno Unito – spiega Chiara Ravara, head of sales and marketing di Ryanair - oltre a promuovere la regione Piemonte come destinazione sciistica ideale, con centinaia di chilometri di piste”.