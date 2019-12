Continuerà oggi la riunione del consiglio di amministrazione di Boeing, convocata ieri per decidere se sospendere o interrompere del tutto la produzione del 737 Max, l’aereo passeggeri bloccato dalle autorità aeronautiche dopo due incidenti.

Lo stop degli aerei (al momento 383 sono quelli a terra, ndr) sta creando non pochi problemi già oggi alle compagnie aeree, costrette a limare i loro servizi per mancanza di veivoli.



Le autorità aeronautiche di Usa, Europa e Cina, si legge su Il Sole 24 Ore, hanno moltiplicato i dubbi sulle soluzioni proposte dal gruppo americano. La Faa, in particolare, ha giudicato irrealistici, la settimana scorsa, i programmi della Boeing per il ritorno in attività dell’aereo.



La Boeing aveva già ridotto la produzione e 42 aerei al mese, ma con oltre 400 macchine in attesa di essere consegnate alle compagnie la società sta valutando se non sia il caso di interrompere la produzione.