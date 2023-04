Msc Meraviglia ha preso casa a New York, da dove ora effettuerà partenze tutto l’anno. E per la compagnia di crociere arriva un altro importante passo per l’espansione nel mercato nordamericano, con l’obiettivo di offrire un maggior numero di porti d'imbarco negli Stati Uniti, insieme alla ricca scelta di navi e itinerari in partenza sia da Port Miami che da Port Canaveral/Orlando in Florida.



Le proposte

Per la Grande Mela Msc ha messo in campo anche i pacchetti fly & cruise che prevedono la possibilità di soggiornare fino a tre notti a New York prima di salpare. “Il mix di itinerari di Msc Meraviglia – spiega la compagnia in una nota - che vanno da 6 a 11 notti, è stato strategicamente progettato per sfruttare la flessibilità geografica di New York, in modo che gli ospiti possano prendere il sole ai Caraibi durante la stagione primaverile e invernale, dirigersi alle Bermuda durante l'estate o andare a nord per vedere le bellezze naturali del Canada in autunno”.

Tre le tipologie di itinerari in programma: crociere da 7 a 11 notti su Bahamas, Florida e Messico con tappa all’isola privata di Ocean Cay Msc Marine Reserve; itinerari da 5 e 6 notti verso le Bermuda; tour di 10 e 11 notti verso New England e Canada.