Holland America: doppia crociera intorno al mondo per il 2025

Il mito delle crociere intorno al mondo continua a tenere banco e si moltiplica la programmazione da parte delle compagnie, forte anche di una domanda per il prodotto che si sta rivelando particolarmente elevata.

In questo contesto, si legge su Travelweekly, si inserisce Holland America che ha annunciato addirittura due diversi itinerari, rispettivamente da 133 e 124 giorni, per il 2025. Il primo tour, Pole to Pole, sarà a bordo della Volendam e partirà il 25 gennaio alla volta del Polo Sud attraverso il Canale di Panama e costeggiando poi Argentina e Brasile per risalire da Africa e Nord Europa fino al Polo Nord.



Il Grand World Voyage invece prenderà il via il 4 gennaio sulla Zuierdam alla volta di Pesi quali l’Australia, l’Indonesia e lo Sri Lanka per poi risalire via Sudafrica e approdare nel Mediterraneo attraversando il Canale di Suez.