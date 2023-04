Ibiza Project, cresce la richiesta per Ibiza e Formentera

Ibiza Project conferma anche per il 2023 una domanda in costante crescita, sia per il segmento Mice, che per quello leisure.



Ibiza e Formentera sono molto amate e richieste dai viaggiatori italiani: situate a soli trenta minuti di barca l’una dall’altra permettono di entrare in contatto con due mondi differenti.

“La domanda per l’imminente stagione estiva è in continua crescita da gennaio – commenta Marco Dadone, co-founder di Ibiza Project (nella foto insieme a Lara Corsinovi) –. Nonostante il costo dei voli sia aumentato notevolmente anche in periodi di bassa stagione, ci sono tutte le premesse per chiudere in positivo l’anno in corso. La richiesta verso le isole rimane varia e comprende diversi target, confermando nuovamente la versatilità delle destinazionii”.

Un altro trend rilevato dalla dmc è l’elevata richiesta da parte dei viaggiatori di attività outdoor: dall’hiking al plogging fino ai bike tour, tutte proposte che costituiscono il perfetto completamento al programma di un pacchetto Mice, in un’ottica di sostenibilità sempre più apprezzata oggi dai clienti. Esigenza soddisfatta grazie alla conoscenza approfondita dei territori e dei loro ambienti naturali unici.



Il punto di forza di Ibiza Project è di essere locale e presente nel territorio in cui opera – spiega Lara Corsinovi, co-founder di Ibiza Project –. Proprio per questo motivo siamo orgogliosi di aver partecipato all’organizzazione dell’M&I, uno dei principali forum del settore per viaggi incentive, meeting ed eventi, che si terrà a Ibiza dal 23 al 26 aprile 2023. Un’opportunità unica quindi per presentare tutti i nostri servizi e il nostro amore per queste isole”.