Tui rimborsa 1,8 miliardi di euro allo stato tedesco

Un totale di 1,8 miliardi di euro. Questa la nuova tranche di capitale raccolto da Tui per continuare a rimborsare gli aiuti di Stato forniti dal governo tedesco durante la pandemia. La somma deriva da un aumento di capitale il cui processo è stato appena completato e, come precisato dal gruppo, verrà totalmente usata per rimborsare gli aiuti in sospeso erogati dal Fondo tedesco di stabilizzazione economica – Wsf – oltre che per ridurre le linee di credito fornite dalla banca statale tedesca KfW.

“Rimborseremo integralmente gli aiuti, compresi gli interessi - ha confermato a TTG Media Sebastian Ebel, amministratore delegato di Tui -. Stiamo riducendo il nostro debito e i costi degli interessi: in questo modo Tui potrà avere una buona struttura di bilancio. Ora ci concentriamo sul miglioramento della redditività”.