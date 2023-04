Isola Azzurra: Adriano Bertolini entra nella forza vendite

Isola Azzurra potenzia la forza commerciale con l’ingresso di una risorsa nell’area vendite del t.o.: “Siamo molto contenti di annunciare l’ingresso nella nostra forza vendite come promoter per Toscana e Liguria di Adriano Bertolini - annuncia Max Cintorino, direttore commerciale del t.o -. Bertolini, che vanta lunghe e importanti esperienze in aziende di primaria importanza a livello nazionale, è la persona di esperienza che cercavamo per presidiare un’area fondamentale. Siamo sicuri saprà portare valore aggiunto alla nostra azienda”.

“Adriano Bertolini avrà a disposizione molteplici strumenti commerciali di vendita fra cui il ‘See Sicily’, l’iniziativa della Regione Siciliana per incentivare le presenze turistiche nell’isola e sostenere economicamente il comparto intero. Il See Sicily è stato fino ad ora un traino determinante per il fatturato realizzato in avvio di stagione. Sconti fino a 100 euro sui voli da/per la Sicilia e la possibilità di soggiornare 7 notti usufruendo di due notti gratuite in trattamento di b&b sono una grande opportunità per tutti, siciliani inclusi”.