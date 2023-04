Tennis a Torino, Gattinoni Official Tour Operator delle Nitto ATP Finals

Per il terzo anno il Gruppo Gattinoni è Official Tour Operator delle Nitto ATP Finals, il torneo di tennis che, dal 12 al 19 novembre, porterà a Torino i campioni internazionali di questo sport, in una sfida che vedrà contrapposti i migliori 8 giocatori di singolare e le migliori 8 coppie di doppio.

I pacchetti

Una grande occasione per valorizzare il capoluogo piemontese, per conoscere il quale Gattinoni mette a disposizione di pubblico e agenzie due combinazioni. Il pacchetto base Tickets and Exclusive Services comprende biglietti per i match al Pala Alpitour per tutte le sessioni settimanali (da lunedì a venerdì, sessioni pomeridiana e serale) e nei vari settori, accesso alla Gattinoni Lounge nel cuore di Torino, tasting experience di prodotti tipici del territorio, gadget e courtesy shuttle bus da Piazza Castello per il Pala Alpitour, con assistenza al desk sul lato Nord del Pala Alpitour.



La seconda opzione, il pacchetto MyMatch Ticket& Package Semifinali e Finali, include 3 biglietti per semifinali e finali, Fast Track per accessi più rapidi al Pala Alpitour, pernottamento in hotel con prima colazione, ingresso alla centralissima Lounge Gattinoni, shuttle cortesia dalla Lounge al Pala Alpitour e assistenza al desk al Pala Alpitour, oltre all’assicurazione medico e bagaglio. La struttura ricettiva prevista consente di arrivare in pochi minuti a piedi alla Lounge Gattinoni, dalla quale, tramite lo shuttle, è possibile raggiungere il Pala Alpitour.



Le esperienze sul territorio

Entrambe le proposte sono personalizzabili, aggiungendo trasporti, pernottamenti, autonoleggio ed esperienze sul territorio. Queste ultime sono state suddivise in tre tipologie: Cultura e Arte, con la visita guidata al Museo del Cinema e quella al Museo Egizio, Gastronomia - Torino Golosa e Vermouth - e Tour, con ‘Torino Magica’, ‘Torino Sotterranea’ e ‘Torino amore a prima vista’. Quest’ultima è una passeggiata nel cuore politico e rappresentativo della città, alla scoperta dei capolavori architettonici che hanno celebrato i fasti di Casa Savoia, così come dei locali storici del centro. ‘Torino Magica’, invece, è un viaggio alla scoperta della tradizione esoterica secolare della città, mentre ‘Torino Sotterranea’ conduce i visitatori a 15 metri di profondità, tra le gallerie del Settecento, i rifugi della Seconda Guerra Mondiale e le ghiacciaie del più grande mercato torinese.