di Alberto Caspani

Partenza decisamente incoraggiante per il Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort & Spa. Il nuovo 5 stelle del brand acquisito dal Gruppo Nicolaus ha affrontato la sua prima stagione conquistando la clientela internazionale.

“Inaugurato lo scorso 1° dicembre e giunto a metà aprile alla prima chiusura di stagione - spiega Isabella Candelori, direttore commerciale Nicolaus Tour - l’apripista della linea Italian Lifestyle Collection ha registrato in questi mesi un tasso di stranieri oscillante fra il 70 e l’80%. Sin da Capodanno abbiamo avuto ospiti da ogni parte del mondo: Brasile, Canada, Nuova Zelanda, oltre che tantissimi europei, con prenotazioni rinnovate addirittura per l’inverno 2024 e ricorrenti richieste di long weekend sino a 5 giorni.



Ad essere apprezzata è l'impronta fortemente italiana, "valorizzata - aggiunge Candelori - da partnership quali Campari, Illy o Rossignol; ma anche la possibilità di pernottare in una struttura upscale con formula differenziata a quattro stelle, così come con trattamento b&b, hb o fb, hanno fatto presa su una clientela quanto mai varia: dalla famiglia con bambini alla giovane coppia, per arrivare al single professionista in cerca di uno spazio bleisure”.



Dotato dell’unica Spa di Cervinia, con una superficie di ben 1.000 mq e un ampio ventaglio di percorsi benessere, il Cristallo Ski Resort riaprirà a fine giugno per ampliare ulteriormente la propria offerta fitness: a disposizione i due campi da padel più alti d’Europa e pacchetti per lo sci estivo con rapidi spostamenti fra Italia e Svizzera, grazie alla nuova funivia Matternhorn Alpine Crossing. A maggio 2024, l’Italian Style Collection si arricchirà poi di un secondo resort da 130 camere a Gallipoli.